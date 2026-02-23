Jefferies rétrograde Deere à "sous-performance" ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions du fabricant de tracteurs Deere & Co DE.N chutent d'environ 1,3 % sur le marché préliminaire

** Jefferies abaisse la note de l'action de "hold" à "underperform"

** La société de courtage indique que si le cycle agricole devrait atteindre son point bas cette année, la reprise exigera une amélioration des revenus des agriculteurs américains, les prix des cultures étant le principal moteur.

** La société de courtage relève toutefois le PT de 475 à 550 $, ce qui représente une baisse de près de 17 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Nous considérons DE comme l'une des sociétés de la plus haute qualité, compte tenu de la force de l'innovation des produits, de la pénétration significative du marché et d'un grand lac de données captif; malheureusement, nous pensons que le marché a déjà escompté une reprise du cycle complet et une expansion multiple", déclare Jefferies

** 25 analystes considèrent l'action comme "à l'achat" en moyenne; le PT médian est de 656,5 $ - données compilées par LSEG

** DE a gagné 9,9 % en 2025