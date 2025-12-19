Jefferies reste positif pour Heineken malgré une cible abaissée
"Après une année 2025 difficile avec des croissances de volumes/ventes/EBIT organiques de -2,5%/ 0,9%/ 3,5%, nous nous attendons à une amélioration à 0%/ 2,1%/ 4,2% en 2026, malgré le contexte toujours difficile", indique le broker.
Le broker estime en outre qu'une reprise au Brésil et un rebond en Europe, par rapport à des bases de comparaison favorables, offriraient du potentiel de hausse à ses prévisions pour Heineken.
"Nous assistons à un changement profond en cours chez Heineken, alors que l'entreprise affine son exécution et récolte des économies de coûts", ajoute Jefferies, qui pense donc que l'action devrait se revaloriser.
