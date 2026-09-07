Jefferies reste à "sous-performance" sur Soitec, mais relève sa cible

Un logo Soitec entouré de semi-conducteurs (crédit photo : Adobe Stock )
Tout en réaffirmant son opinion "sous-performance", Jefferies relève son objectif de cours sur Soitec de 85 EUR à 98 EUR, dans le sillage du relèvement, par le fournisseur de matériaux pour semi-conducteurs, de ses objectifs de chiffre d'affaires la semaine dernière.
"Soitec a de nouveau relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires du 2e trimestre de l'exercice 2027 à environ 50% en rythme annuel, et prévoit que le chiffre d'affaires de Photonics-SOI pour l'exercice 2027 sera de 2,5 à 3,0 fois supérieur à celui de l'exercice 2026", rappelle le broker américain, qui augmente donc ses propres prévisions.
"Cependant, la croissance de Photonics-SOI de Soitec, proche de 200%, est supérieure à celle de ses marchés finaux selon nous, ce qui suggère une certaine accumulation de stocks. Bien que cela ne constitue peut-être pas un vent contraire à moyen terme, les valorisations sont tendues et nous prévoyons une nouvelle dévalorisation", prévient-il toutefois.
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