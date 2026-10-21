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Jefferies reste à l'achat sur Renk et pointe "une solide dynamique commerciale"
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 12:38

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L'analyste confirme son conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 60 EUR, faisant ressortir un potentiel de hausse de 61%.

L'analyste estime que Renk continue de bénéficier d'une solide dynamique commerciale, notamment portée par les activités de transmissions pour véhicules militaires (VMS). Il anticipe des prises de commandes de 475 MEUR au troisième trimestre, soit un ratio commandes sur facturations de 1,4.

L'analyste table sur une progression de 17% du résultat opérationnel ajusté au troisième trimestre, soutenue par une amélioration des marges dans les activités VMS, malgré une performance plus contrastée dans les activités marines et industrielles.

Le bureau d'études reste confiant quant à la capacité de Renk d'atteindre le haut de sa fourchette de prévisions annuelles, avec un EBIT ajusté attendu à 282 MEUR, contre une fourchette de 255 à 285 MEUR communiquée par le groupe. Cette confiance repose notamment sur un effet de mix favorable attendu au quatrième trimestre, lié à l'accélération des livraisons à Israël.

Renk publiera ses résultats trimestriels le 5 novembre. En attendant, le titre progresse de 2%, autour des 38 euros.

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