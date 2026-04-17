Jefferies reste à l'achat sur Intertek alors que l'offre de EQT a été rejetée
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 14:56
Jefferies note que EQT a confirmé avoir approché Intertek au sujet d'une éventuelle offre publique d'achat en numéraire sur le groupe. L'offre a été rejetée, et EQT examine désormais ses options.
Selon l'analyste, Il apparaît désormais clairement que la révision stratégique annoncée par Intertek constituait probablement une réponse défensive à cette offre et une tactique visant à soutenir le cours de l'action.
Jefferies estime qu'il sera désormais intéressant de voir s'il existe d'autres acquéreurs potentiels, qu'il s'agisse d'acteurs stratégiques ou d'autres fonds de capital-investissement.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/04/2026 à 14:56:00.
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