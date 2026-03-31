Jefferies reprend la couverture de TE Connectivity, citant la forte demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Jefferies reprend la couverture du fabricant de composants électriques TE Connectivity TEL.N avec une note d'achat et réduit l'objectif de prix à 250 $ contre 280 $

** Le nouveau PT montre une hausse de 25,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que la forte demande en matière d'IA et de centres de données soutient la dynamique, ce qui rend les objectifs de vente de l'entreprise en matière d'IA de plus en plus réalisables

** Ajoute que l'exposition au secteur des transports reste un frein à court terme à la croissance et à la valorisation de l'entreprise

** 16 des 22 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 6 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 274,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action avait chuté de 12,7 % depuis le début de l'année