Jefferies relève son objectif de cours sur Securitas après la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 11:00
Jefferies confirme sa prévision d'une transition de la performance boursière de Securitas, passant du redressement des marges à une dynamique commerciale et à une croissance organique en 2026.
"Cependant, la faiblesse des résultats du premier trimestre est perçue comme un frein à la dynamique, qui pourrait ne se mettre en place qu'au second semestre compte tenu des échéances contractuelles et du contexte d'incertitude macroéconomique actuel" indique le bureau d'analyse.
Selon l'analyste, les résultats du 1er trimestre sont globalement conformes aux attentes, avec un EBITA ajusté également conforme aux prévisions.
Jefferies estime que cette performance s'explique par des marges solides au 1er trimestre, compensant une croissance organique plus faible qu'anticipé (0 %, soit 2 % hors SCIS), en net ralentissement par rapport aux 4 % (hors SCIS) du 4e trimestre.
"La croissance a été impactée par la baisse des installations technologiques, un démarrage difficile pour les activités de sécurité et la résiliation d'un important contrat en Amérique du Nord" explique Jefferies dans son étude.
L'analyste pense également que le marché s'attend à une accélération de la croissance des volumes tout au long de l'année.
"L'amélioration de la croissance dans le secteur des solutions technologiques pourrait y contribuer. Nous prévoyons que la reprise de la croissance sera un thème central de la réunion d'été sur les résultats prévue à Londres en juin".
Les estimations de BPA de Jefferies pour les exercices 2026 et 2027 reculent de 2 à 3 %, principalement en raison des effets de change, tandis que sa prévision de flux de trésorerie disponible progresse de 5 à 8 % grâce à des hypothèses plus optimistes.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2026 à 11:00:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Les particuliers pourront dès fin juin commander un taxi à Bordeaux via l'application G7, une première en dehors de l'Ile-de-France, a annoncé mercredi l'entreprise, qui cherche à s'implanter sur des marchés pour l'heure dominés par Uber. Quelque 200 chauffeurs ... Lire la suite
-
par Nidal al-Mughrabi Un bombardement israélien a tué un fils du négociateur en chef du Hamas impliqué dans les pourparlers sur l'avenir de Gaza sous l'égide des États-Unis, a déclaré jeudi un haut responsable du groupe palestinien, alors que les dirigeants du ... Lire la suite
-
Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a confirmé jeudi la reprise des expulsions d'Algériens en situation irrégulière, évoquant le chiffre de 140 reconduites depuis le début de l'année. Fin mars, la Cimade, association de défense des droits des migrants, avait ... Lire la suite
-
Présidentielle: Attal évoque un accord avec Philippe pour se retirer en cas de risque de second tour LFI/RN
Gabriel Attal a laissé entendre jeudi qu'il avait un accord avec Edouard Philippe pour que le moins bien placé des deux se retire début 2027 de la présidentielle mais uniquement en cas de risque d'un second tour entre LFI et le RN. "On a tous les deux à cœur d'empêcher ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer