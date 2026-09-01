Jefferies relève son objectif de cours sur RWE

Jefferies relève son objectif de cours de 10% à 75 EUR par action et confirme son conseil à l'achat sur le titre.

Jefferies estime que la hausse des prix de l'électricité soutient le BPA pour les exercices 2026 et 2027, qui devrait s'établir à 3,14 EUR/3,29 EUR, soit environ 5% de plus que les prévisions (point médian) et le consensus.

L'analyste a également identifié des opportunités supplémentaires apparues au cours des six derniers mois.

Jefferies considère RWE comme l'une des entreprises à forte croissance les plus attractives du secteur, avec un TCAC du BPA à deux chiffres jusqu'au début des années 2030.

RWE a relevé ses prévisions pour ces exercices en juillet, mais l'analyste pense que le potentiel de croissance ne s'arrête pas là.

L'analyse de Jefferies révèle un potentiel de hausse de plus de 20% pour les perspectives de bénéfices à long terme de RWE. Selon l'analyste, elle identifie un potentiel de gain supplémentaire d'environ 1 EUR/action grâce à des opportunités non prises en compte ou seulement partiellement intégrées dans le cadre actuel de RWE, notamment les marchés de capacité, le GNL en Louisiane, les investissements gaziers aux Etats-Unis, la hausse des rendements d'Amprion et les futurs déploiements de capitaux.

L'estimation du BPA 2031 de Jefferies à 4,8 EUR/action avant la prise en compte de ces opportunités est déjà supérieure d'environ 5% à l'objectif de RWE de 4,55 EUR/action.

En intégrant ces opportunités supplémentaires à son estimation du BPA 2031, et en tenant compte de la croissance continue des bénéfices issue des projets du programme d'investissement existant de 42 milliards d'euros de RWE, Jefferies estime une trajectoire réaliste vers un BPA prévisionnel d'environ 6 EUR/action en 2032/33.

"Les résultats du troisième trimestre, attendus le 11 novembre, pourraient être le catalyseur d'une amélioration des perspectives pour les exercices 2026 et 2027 si les conditions actuelles du marché de l'énergie persistent" indique le bureau d'analyse.