Jefferies relève son objectif de cours sur Royal Caribbean
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 14:37
Selon Jefferies, le relèvement des prévisions de BPA ajusté pour 2026, désormais attendu entre 17,80 et 18,10 dollars, contre un niveau précédemment évoqué autour de 17 dollars, constitue une surprise positive portée par une saison de réservations WAVE record, même si cette amélioration est désormais intégrée dans le cours après une hausse de 19%.
Le broker souligne également que la dynamique de prix dans les Caraïbes reste solide malgré une concurrence accrue, tandis que "la discipline sur les coûts demeure robuste", avec des coûts unitaires 2026 attendus en hausse limitée à environ 1%.
La note indique enfin que l'expansion renforcée dans le fluvial, avec un doublement des commandes de navires, ainsi que les investissements dans de nouvelles destinations terrestres, améliorent le profil de croissance à long terme, mais sans modifier à ce stade l'appréciation du risque/ rendement à court terme.
Valeurs associées
|345,670 USD
|NYSE
|0,00%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 30/01/2026 à 14:37:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Panama est en contact avec le géant mondial du transport maritime danois Maersk afin qu'il gère temporairement les deux ports du canal reliant l’Atlantique au Pacifique, après l'annulation de la concession accordée au groupe hongkongais CK Hutchison, a annoncé ... Lire la suite
-
Le groupe de production audiovisuelle français Mediawan a annoncé vendredi le rachat de son homologue américain North Road, ce qui donne naissance à un géant mondial du secteur, fournisseur majeur de séries, films, téléréalités ou documentaires pour les plateformes ... Lire la suite
-
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a défendu vendredi sa visite en Chine comme un moyen de reconstruire une confiance mutuelle et renforcer les relations commerciales avec Pékin, une perspective que Donald Trump a jugé "très dangereuse". S'exprimant devant ... Lire la suite
-
Le groupe pétrolier américain Chevron, qui a publié des résultats en recul au quatrième trimestre, s'est dit vendredi en discussions avec le Venezuela sur la question de l'exploitation de ses ressources pétrolières. "À mesure que les événements évoluent au Venezuela, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer