Jefferies relève son objectif de cours sur Reckitt Benckiser

Jefferies actualise ses prévisions suite aux résultats du premier semestre 2026 (1H26) et aux dernières nouvelles concernant les litiges.
Selon l'analyste, la demande sous-jacente pour le titre RKT LN semble solide.
Jefferies estime qu'une croissance organique (LFL) supérieure à 6% au deuxième trimestre 2026 suggère, aux yeux de beaucoup, une sous-valorisation du titre (ratio cours/bénéfice prévisionnel à 12 mois de 14,5x).
Selon l'analyste, la concrétisation de cette demande est freinée par deux facteurs : le verdict imminent d'un jury dans le litige NEC et l'incertitude quant à la capacité du groupe à atteindre l'objectif de croissance organique "Core LFL" de plus de 4 % pour l'exercice 2026.
Jefferies pense que ces obstacles seront bientôt levés, ouvrant la voie à une valorisation supérieure à 16,5x sur les bénéfices.
Jefferies juge également que la stratégie de prix
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