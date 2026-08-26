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Jefferies relève son objectif de cours sur Reckitt Benckiser
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 10:15
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Jefferies actualise ses prévisions suite aux résultats du premier semestre 2026 (1H26) et aux dernières nouvelles concernant les litiges.

Selon l'analyste, la demande sous-jacente pour le titre RKT LN semble solide.

Jefferies estime qu'une croissance organique (LFL) supérieure à 6% au deuxième trimestre 2026 suggère, aux yeux de beaucoup, une sous-valorisation du titre (ratio cours/bénéfice prévisionnel à 12 mois de 14,5x).

Selon l'analyste, la concrétisation de cette demande est freinée par deux facteurs : le verdict imminent d'un jury dans le litige NEC et l'incertitude quant à la capacité du groupe à atteindre l'objectif de croissance organique "Core LFL" de plus de 4 % pour l'exercice 2026.

Jefferies pense que ces obstacles seront bientôt levés, ouvrant la voie à une valorisation supérieure à 16,5x sur les bénéfices.

Jefferies juge également que la stratégie de prix

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2026 à 10:15:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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