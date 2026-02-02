Jefferies relève son objectif de cours sur General Dynamics
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 16:08
Selon Jefferies, les perspectives pour 2026 sont "conservatrices" et ressortent en dessous des attentes concernant les marges de l'activité Aerospace et les performances de la division Combat. Dans ce contexte, le bureau d'analyses réduit son estimation de bénéfice par action de 2026 de 17,3 USD à 16,2 USD.
Le broker souligne également que "le momentum a partiellement calé" avec une croissance du BPA de seulement 5% prévue pour 2026. Le rapport met en avant l'absence de rachats d'actions, ce qui constitue un "vent contraire d'environ 0,50 dollar" pour les estimations de bénéfices futures.
Le bureau d'analyses note toutefois que la division Défense reste solide avec des réservations en hausse, notamment dans le segment Marine qui "accélère avec une amélioration du débit" et une croissance attendue de 4,5% en 2026.
Selon Jefferies, la montée en puissance des programmes Gulfstream, en particulier le G700 et le G800, soutient une amélioration progressive des marges aéronautiques à 14,1% en 2026, malgré des vents contraires liés aux fournisseurs et aux tarifs. "Chaque amélioration de 20 points de base de marge en aéronautique représente environ 0,08 dollar de BPA", évalue le broker.
Jefferies estime aussi que la visibilité sur les sous-marins nucléaires et les véhicules terrestres internationaux offre un potentiel de hausse, tandis que la génération de trésorerie devrait atteindre une conversion de 100% en 2026.
Valeurs associées
|348,120 USD
|NYSE
|-0,92%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 02/02/2026 à 16:08:00.
