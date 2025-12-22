 Aller au contenu principal
Jefferies relève son objectif de cours sur GE Vernova
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 16:41

Jefferies a annoncé lundi avoir relevé de 815 à 830 dollars son objectif de cours sur le titre GE Vernova, soulignant son optimisme intact concernant l'activité du leader mondial du marché des turbines destinées au secteur de l'énergie.

Dans une note de recherche, le broker américain - qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur - fait remarquer que les commentateurs les plus sceptiques sur le dossier mettent en évidence l'essoufflement du thème de l'IA et des besoins en électricité des centres de données, ainsi que l'absence de catalyseur évident à court terme suite à la journée d'investisseurs du groupe américain.

Les plus optimistes soulignent au contraire, de son point de vue, la capacité de l'entreprise à augmenter les prix de ses turbines, un bon signe pour les marges, la perspective de résultats supérieurs aux prévisions, la nécessité de construire de nouvelles constructions de centrales aux USA et l'importance croissante de l'activité de service et de maintenance.

D'après Jefferies, GE Vernova devrait parvenir à générer beaucoup de flux de trésorerie disponible (FCF) voire disposer, d'ici 2028, de plus de cash que de dette, une caractéristique illustrant sa solidité et un élément rare dans le secteur.

Dans cette optique, le courtier souligne que le marché lui semble sous-estimer les rachats d'actions possibles et la valeur des investissements internes susceptibles d'être financés par la génération de cash.

Valeurs associées

GE VERNOVA
662,820 USD NYSE +0,70%
