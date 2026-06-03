Jefferies relève son objectif de cours pour Steel Dynamics ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action du sidérurgiste américain Steel Dynamics STLD.O progresse de 1,3% pour s'établir à environ 275 dollars (XX,XX euros) en pré-ouverture

** Jefferies relève son objectif de cours pour Steel Dynamics de 265 dollars (XX,XX euros) à 310 dollars (XX,XX euros) et maintient sa recommandation « acheter »

** Ce nouvel objectif de cours représente une hausse de 14,2% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage indique que l'action STLD a progressé de plus de 60% depuis le début de l'année et a nettement surperformé la plupart de ses pairs américains du secteur sidérurgique

** La société de courtage précise qu'elle quantifie le potentiel de hausse des bénéfices de STLD liés à l'aluminium, l'entreprise étant également bien placée pour livrer des volumes d'aluminium en hausse dans un contexte de prix records sur le marché intérieur américain

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse de 60,2% depuis le début de l'année