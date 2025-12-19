Jefferies relève ses prévisions de bénéfice sur Accenture
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 14:54
Accenture a enregistré un BPA en hausse de 10% à 3,94 dollars, dépassant nettement l'estimation moyenne des analystes, pour une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 30 points de base à 17%.
Jefferies souligne que la demande ne s'améliore pas assez rapidement pour que la direction relève ses prévisions -
"Nous avons été très surpris que les prévisions pour l'exercice 2026 aient été réitérées malgré les résultats supérieurs aux attentes du premier trimestre" indique le bureau d'analyse.
"La direction a souligné que la demande restait stable malgré les résultats positifs du trimestre, car les modestes améliorations observées dans les services financiers et les TMT ne suffisent pas à compenser les difficultés rencontrées dans d'autres domaines tels que les produits et les ressources" rajoute Jefferies.
"Notre BPA ajusté pour l'exercice 2026 augmente de 0,13 $ pour atteindre 13,95 $" estime l'analyste en conclusion.
Valeurs associées
|269,930 USD
|NYSE
|0,00%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 19/12/2025 à 14:54:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté vendredi la demande de l'Etat de blocage provisoire du site Shein en France, jugeant la mesure "disproportionnée" après le retrait volontaire des produits illicites vendus par le géant asiatique de l'e-commerce. La demande ... Lire la suite
-
Les appels à une "trêve de Noël" se multiplient après l'annonce du report de l'accord UE-Mercosur et les syndicats agricoles reçus vendredi à Matignon sont partagés sur la suite des blocages pour protester contre la gestion gouvernementale de la dermatose bovine. ... Lire la suite
-
Députés et sénateurs ont échoué à s'entendre vendredi sur le budget de l'État, écartant la perspective d'un texte adopté avant la fin de l'année, un échec au moins provisoire pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Entre le gouvernement et les socialistes d'un ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, à l'issue d'une semaine marquée par la publication de données sur l'emploi et l'inflation aux Etats-Unis qui offrent des pistes contrastées sur la direction que pourrait prendre la banque centrale américaine (Fed) ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer