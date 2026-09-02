Jefferies relève ses estimations sur Vestas

Jefferies maintient sa recommandation à l'achat sur le titre et fixe son objectif de cours à 255 DKK.

Jefferies estime que le groupe est bien positionné pour le second semestre, les nouvelles prévisions paraissant prudentes compte tenu de la saisonnalité habituelle et dans l'hypothèse d'une exécution toujours aussi solide.

L'analyste anticipe que les évolutions réglementaires soutiendront à terme l'activité aux Etats-Unis et en Allemagne.

Selon Jefferies, le secteur offshore offre ensuite un potentiel de marge important, les perspectives de croissance étant soutenues par d'importantes ventes aux enchères européennes à venir.

Jefferies relève ses estimations de 10 à 18%. Selon l'analyste, cette hausse de l'EBIT ajusté est due à l'augmentation des livraisons et à une progression des marges d'environ 100 à 150 points de base dans le secteur des solutions énergétiques, compensant ainsi la légère baisse des revenus des services.

Jefferies estime également que l'activité est bien positionnée jusqu'en 2027, avec des marges susceptibles de générer une nouvelle surprise positive en cas de bonne exécution.