Jefferies relève sa cible sur Nexans, le "mix" jugé plus séduisant

Jefferies a annoncé mardi avoir relevé son objectif de cours sur Nexans, porté de 155 à 158 euros, saluant le "mix" d'activités plus attractif désormais proposé par le fabricant de câbles.

Le courtier américain indique avoir relevé ses prévisions de résultats sur le groupe français, qui a jusqu'ici réalisé un très bon exercice cette année de son point de vue, à la faveur notamment d'une nette amélioration de ses marges dans son segment de câbles à haute tension (Transmission) en dépit d'un taux d'utilisation plus faible.

Il ajoute que l'acquisition de Republic Wire lui a permis de renforcer sa présence aux Etats-Unis, au moment où l'entreprise cherche justement à accélérer la cadence sur le marché des centres de données, tant en Amérique du Nord qu'en Europe.

Si la société bénéficie d'une meilleure visibilité dans son activité Transmission, le broker note que la division Connect (câbles basse tension) reste, elle, à la peine à l'heure actuelle en raison de la faiblesse du secteur de la construction.

Jefferies affiche une recommandation conserver sur le titre.

A la Bourse de Paris, l'action Nexans réagissait peu à ces commentaires mardi matin, reculant d'environ 0,9% à 138,2 euros peu avant 12h00.

Depuis quelque temps, le groupe ne se définit plus comme un simple fabricant de câbles, mais comme une entreprise technologique concevant des "systèmes nerveux intelligents pour un monde électrifié".