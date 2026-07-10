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Jefferies relève sa cible sur General Dynamics
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 11:18

L'analyste confirme son conseil "achat" sur le titre General Dynamics, assorti d'un objectif de cours relevé de 400 à 440 USD.

Alors que General Dynamics (spécialiste de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements aéronautiques, spatiaux, navals et de défense) publiera ses résultats trimestriels le 29 juillet, Jefferies anticipe d'ores et déjà des chiffres probants, reflétant la poursuite de la dynamique dans les activités Aerospace et Marine, avec un BPA attendu de 3,98 USD, légèrement supérieur au consensus, grâce à de meilleures marges dans l'aéronautique.

Selon Sheila Kahyaolglu, analyste en charge du dossier, le groupe devrait relever ses prévisions de chiffre d'affaires 2026 d'environ 1%, grâce à des livraisons d'avions d'affaires plus élevées que prévu et à la bonne tenue des activités Marine. Jefferies table également sur une amélioration des perspectives de marge opérationnelle, soutenue par les effets de mix, les hausses de prix et les progrès industriels.

Enfin, le broker juge que la montée en cadence des programmes Gulfstream, l'amélioration de la productivité dans les sous-marins nucléaires et un environnement de dépenses de défense toujours favorable renforcent le potentiel du titre, ce qui motive le relèvement de son objectif de cours.

Hier, le titre General Dynamics avait conclu la séance sur un gain anecdotique de 0,08%, à 374,6 USD, mais le titre enregistre une progression de plus de 11% depuis le début de l'année.

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GENL DYNAMICS CO
374,535 USD NYSE +0,08%
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 10/07/2026 à 11:18:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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