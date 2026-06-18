Jefferies relève légèrement sa cible de cours sur Rivian

L'action Rivian Automotive est attendue en hausse ce jeudi à l'ouverture de Wall Street, portée par une note de Jefferies.

La banque d'investissement américaine a organisé des réunions d'investisseurs avec RJ Scaringe, le fondateur de Rivian, et ChipNewcom, le directeur des relations investisseurs.

Il en résulte que Jefferies pense que des accords dans le domaine des logiciels et des véhicules autonomes, notamment avec Volkswagen, continueront de financer le développement de Rivian.

La fondateur s'est montré confiant quant au positionnement de la R2, le nouveau modèle de la marque, au niveau des motorisations et face aux avantages de marché de véhicules électriques plus sains après l'arrêt des subventions. RJ Scaringe insiste sur le fait qu'il est crucial pour la marque d'accroître sa notoriété.

Au niveau des ventes, Jefferies table sur 10 900 unités au deuxième trimestre, soit une hausse de 2%, dont environ 500 modèles R2, générant un chiffre d'affaires de 1,42 milliard de dollars, répartis entre 946 millions pour les véhicules et 476 millions pour les logiciels. La marge brute automobile devrait être négative de 25% (après -7% aux T4/T1) en raison des coûts de lancement, avec une marge logicielle stable à 38%.

Enfin, les pertes d'Ebitda ajusté et d'Ebit devraient s'élever respectivement à 600 millions de dollars et 1 milliard de dollars.

Jefferies note toutefois que les perspectives de financement se sont améliorées avec 1,3 milliard de dollars en provenance de Volkswagen et Uber au deuxième trimestre, et un montant estimé à 2,55 milliards de dollars sur l'année, en incluant un prêt de 1 milliard de dollars de VW et une prime de performance d'Uber de 250 millions de dollars.

Les analystes ont maintenu leur avis à conserver sur le titre, en relevant toutefois leur cible de 15 à 16 dollars.