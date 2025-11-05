Jefferies relève le PT de Caterpillar en raison de la croissance de la production d'énergie et des services

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Jefferies a relevé le PT du fabricant de machines lourdes Caterpillar CAT.N à 700 dollars, contre 570 dollars auparavant, et maintient la note à "achat"

** Le nouveau PT représente une prime de 27,8% par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage indique qu'elle prévoit de doubler les revenus de la production d'énergie d'ici 2030, grâce à l'expansion des moteurs et des turbines, avec des revenus de services croissants ancrés par son modèle de turbines solaires entièrement directes

** Jefferies affirme que les activités de construction et de ressources de CAT se portent bien car les ventes augmentent plus rapidement que la demande

** Jefferies ajoute que CAT bénéficie d'une meilleure intégration ferroviaire, d'une augmentation des dépenses dans le secteur minier et d'une croissance dans les domaines de l'automatisation et des services

** La société de courtage augmente ses prévisions de BPA pour 2025 de 18,10 $ à 18,35 $

** 12 des 28 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 14 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur prévision médiane est de 558,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action a progressé de 51 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture