Jefferies relève le PT de Barrick Mining sur la vente d'Hemlo

11 septembre - ** Jefferies relève l'objectif de prix du mineur d'or Barrick Mining ABX.TO B.N de 30 dollars à 36 dollars, citant les gains de la vente d'Hemlo

** Les actions de la société canadienne Barrick ont baissé de 1,7 %, en raison de la chute du prix du métal précieux

** Le nouveau PT de Jefferies représente une hausse de 22 % par rapport à la dernière clôture de l'action; la société de courtage maintient la note "achat"

** "Nous sommes positivement surpris par l'évaluation reçue pour Hemlo et nous nous attendons à ce que les actions continuent d'augmenter" - Jefferies

** 12 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 6 l'évaluent à "conserver"; leur prévision médiane est de 28,67 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, le titre coté au Canada est en hausse de 83 % depuis le début de l'année