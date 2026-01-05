Jefferies relève le PT d'Albemarle en raison de l'augmentation de la demande de lithium

5 janvier - ** Jefferies relève l'objectif de prix du mineur de lithium Albemarle ALB.N de 152 à 167 dollars

** Les actions d'ALB augmentent de 2,1 % à 147,05 $ en pré-marché

** Le nouveau PT représente une hausse de 16% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La robotique généralisée nécessitera beaucoup plus de machines alimentées par des batteries dans l'utilisation quotidienne, et ce thème de "l'IA physique mobile" a de vastes ramifications pour la demande de produits chimiques, en particulier pour le lithium, selon une société de courtage

** Jefferies estime que chaque milliard de drones augmentera la demande de lithium de 55 % par rapport aux niveaux actuels

** La combinaison de la baisse des coûts de l'énergie solaire, de l'énergie renouvelable bon marché et de l'IA bon marché plaide en faveur d'une transition plus rapide vers un monde de robotaxis, ce qui, à notre avis, favorise fortement les VE", ajoute la société de courtage ** Neuf des 27 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 17 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 125 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a progressé de 64,3 %