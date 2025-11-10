Jefferies relève le niveau de Siemens Energy à "acheter" en raison d'un potentiel de marge "sous-estimé"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 novembre - ** Jefferies fait passer Siemens Energy
ENR1n.DE de "hold" à "buy", citant le potentiel de marge sous-estimé de l'entreprise technologique allemande à la lumière du boom de l'IA ** Le courtier voit une demande importante pour les solutions de l'entreprise , notant la croissance de la charge aux États-Unis entraînée par les centres de données d'IA et la nécessité d'investissements majeurs dans l'infrastructure du réseau
** Le courtier note une valorisation attrayante, ajoutant que l'entreprise est prête pour la deuxième plus forte croissance des bénéfices dans le secteur de l'électrification, talonnant seulement son homologue GE Vernova GEV.N .
** Jefferies indique que lors de la prochaine journée des marchés financiers, il s'attend à de nouveaux objectifs à moyen terme et à un cadre plus clair pour les rendements des actionnaires
** Les actions de Siemens Energy augmentent de 4,5 %
