Jefferies relève la recommandation sur MYR Group à « acheter » ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions d' MYRG.O , filiale du groupe MYR spécialisé dans les installations électriques, progressent de 3,7 % à 313,75 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

** La société de courtage expliquequ'elle relève la note des actions MYRG « à mesure que la dynamique s'accélère et que la visibilité s'améliore dans les secteurs T&D (transport et distribution), transmission and distribution), C&I (commercial et industriel) et) »

** Elle ajoute que « les dépenses d’investissement optimistes des services publics » et la demande continuent de renforcer l’attrait d’investissement du secteur E&C, MYRG étant bien placée pour afficher « une croissance des bénéfices supérieure à celle de ses concurrents »

** Six des dix sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, quatre « conserver »; leur objectif de cours médian est de 431,50 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier , l’action affichait une hausse de 38,5 % depuis le début de l’année