Jefferies relève la note de Generac à "hold" alors que les marges s'améliorent avec la sortie des technologies propres

11 août - ** Jefferies relève l'évaluation du fabricant d'équipements électriques Generac Holdings GNRC.N à "hold" de "underperform"
** Generac s'attend à une réduction de la pression sur les marges après avoir réduit son activité de technologie de l'énergie, qui avait été projetée pour diluer les marges Ebitda de 2025 jusqu'à 3,5 %
** Cependant, les prévisions de bénéfice par action pour 2025 sont ramenées de 8,04 $ à 7,43 $
** Treize des 22 sociétés de courtage considèrent le titre comme "acheter" ou plus, neuf comme "conserver"; leur prévision médiane est de 202,50 $ - données compilées par LSEG ** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 26,6 %
