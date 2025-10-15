Jefferies relève l'objectif de prix de NextEra Energy et maintient la note "hold"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Le courtier Jefferies relève l'objectif de prix de l'entreprise de services publics NextEra Energy

NEE.N à 85 dollars contre 77 dollars, et maintient la note "hold"

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse marginale par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que le taux de croissance de 8 % de NEE devrait se prolonger au-delà de 2030, mais ajoute qu'il implique un risque supérieur à la moyenne pour des rendements à peine meilleurs

** La société de courtage indique que sa filiale NextEra Energy Resources est "bien positionnée pour bénéficier de l'accélération de la demande en énergies renouvelables suite aux récentes révisions positives des projections de croissance de la charge induites par l'électrification et les centres de données"

** 13 des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme "à l'achat" ou supérieure, 7 comme "à conserver" et 1 comme "à la vente"; leur objectif de prix médian est de 84 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 18 % depuis le début de l'année