Jefferies relève l'objectif de prix de Duke Energy en raison d'une législation favorable en Caroline du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Jefferies relève l'objectif de prix pour Duke Energy DUK.N de 133 à 141 dollars

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse d'environ 13 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que le relèvement de l'objectif de prix est dû à des multiples de services publics plus élevés et à une augmentation de la prime pour l'activité en Caroline à la suite d'une législation favorable en Caroline du Nord

** Jefferies continue de considérer que la moitié supérieure du taux de croissance annuel composé du bénéfice par action au cours des dernières années est réalisable

** Les courtiers notent que les rampes des centres de données s'étendent jusqu'à la fin de 2027, ce qui reflète les réalités de la construction et non la faiblesse de la demande

** 9 courtiers sur 21 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, et 12 comme "conservée"; la prévision médiane est de 131 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, les actions DUK ont augmenté de 16,2 % depuis le début de l'année