Jefferies relève l'objectif de cours pour le fabricant de produits chimiques Chemours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Jefferies relève son objectif de cours sur le fabricant de produits chimiques de spécialité Chemours

CC.N à 16 $ contre 11 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse d'environ 3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier anticipe une rationalisation des capacités pour créer un effet de levier sur les prix du dioxyde de titane (Tio2)

** Les gains de productivité et l'amélioration de la composition des produits devraient encore améliorer les bénéfices, mais nous pensons qu'une reprise cyclique généralisée est peu probable avant 2026 au plus tôt" - courtage

** Jefferies s'attend à ce que les effets des améliorations de la productivité et des efforts d'optimisation soient visibles en 2026 et 2027

** 5 courtiers sur 10 considèrent l'action comme "achetée", 4 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; l'objectif de cours médian est de 16,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, CC a baissé de ~8% depuis le début de l'année