Jefferies relève l'objectif de cours d'AMG, la société s'orientant vers des sources de revenus durables à marge élevée

2 octobre - ** Jefferies relève l'objectif de cours du gestionnaire d'actifs AMG AMG.N à 276 $, contre 243 $, et maintient la note "achat"

** Les actions d'AMG augmentent de 0,8 % à 232,81 $ en pré-marché

** La maison de courtage estime que l'activité d'investissement alternatif d'AMG se comporte bien, car la société s'oriente vers des sources de revenus durables et à marge élevée.

** Elle note également que le segment long-only (L/O) reste en décollecte nette, mais qu'il est moins exposé aux vents contraires car des sociétés telles qu'Artemis affichent des tendances à la hausse

** Jefferies voit dans l'accent mis par AMG sur les partenariats stratégiques de nouveaux facteurs de croissance, suite à l'annonce de sa collaboration avec Brown Brothers Harriman

** La maison de courtage s'attend à ce qu'AMG tire parti de son expertise sectorielle et étende sa présence dans le domaine du crédit structuré, un segment à croissance rapide de la gestion de patrimoine

** A la dernière clôture, les actions d'AMG ont augmenté d'environ 25 % depuis le début de l'année