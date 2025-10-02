 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 081,88
+1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Jefferies relève l'objectif de cours d'AMG, la société s'orientant vers des sources de revenus durables à marge élevée
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 12:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Jefferies relève l'objectif de cours du gestionnaire d'actifs AMG AMG.N à 276 $, contre 243 $, et maintient la note "achat"

** Les actions d'AMG augmentent de 0,8 % à 232,81 $ en pré-marché

** La maison de courtage estime que l'activité d'investissement alternatif d'AMG se comporte bien, car la société s'oriente vers des sources de revenus durables et à marge élevée.

** Elle note également que le segment long-only (L/O) reste en décollecte nette, mais qu'il est moins exposé aux vents contraires car des sociétés telles qu'Artemis affichent des tendances à la hausse

** Jefferies voit dans l'accent mis par AMG sur les partenariats stratégiques de nouveaux facteurs de croissance, suite à l'annonce de sa collaboration avec Brown Brothers Harriman

** La maison de courtage s'attend à ce qu'AMG tire parti de son expertise sectorielle et étende sa présence dans le domaine du crédit structuré, un segment à croissance rapide de la gestion de patrimoine

** A la dernière clôture, les actions d'AMG ont augmenté d'environ 25 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AFFILIATED MANAG
231,020 USD NYSE -3,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Malgré les records boursiers, ces signaux d'alerte qui interrogent
    Malgré les records boursiers, ces signaux d'alerte qui interrogent
    information fournie par Ecorama 02.10.2025 14:10 

    CAC 40 qui repasse la barre des 8000 points, bourses européennes qui s'envolent, Dow Jones qui vient de battre un nouveau record : les marchés boursiers semblent ignorer les nuages qui s’amoncellent. Cette euphorie est-elle solide ? L'analyse de Jean-François Robin, ... Lire la suite

  • Chercheur au travail dans le secteur de la santé. (Crédits: Adobe Stock)
    Le secteur de la santé actuellement le plus attractif au monde
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 02.10.2025 14:10 

    Malgré les turbulences politiques et les disparités géographiques, le secteur mondial de la Santé affiche aujourd'hui le meilleur profil de performance parmi les grands secteurs boursiers. Avec un rating EQUITY GPS agrégé de 6,3/10, il surpasse les autres segments ... Lire la suite

  • Patrick Artus : "Tout le monde sait que la France ne peut pas faire défaut !"
    Patrick Artus : "Tout le monde sait que la France ne peut pas faire défaut !"
    information fournie par Ecorama 02.10.2025 14:05 

    Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 2 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la crédibilité du plan budgétaire français, les tensions politiques autour du vote ... Lire la suite

  • Maroc: deux morts dans une nouvelle nuit de violences
    Maroc: deux morts dans une nouvelle nuit de violences
    information fournie par AFP Video 02.10.2025 13:54 

    Deux personnes ont été abattues mercredi soir par des gendarmes au Maroc alors qu'elles tentaient "de prendre d'assaut" une brigade, au deuxième jour de violences en marge d'un mouvement pacifique pour de meilleurs systèmes éducatif et de santé.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank