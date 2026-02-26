 Aller au contenu principal
Jefferies réitère son conseil sur Nordex après l'annonce des résultats
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 15:25

Jefferies réitère sa recommandation à achat sur le titre avec un objectif de cours de 50 E après l'annonce des résultats 2025.

Jefferies estime que Nordex a publié des résultats trimestriels impressionnants, confirmant ainsi que l'entreprise entre dans une phase de croissance structurellement plus solide.

"Bien que le cours de l'action ait fortement progressé suite à ces publications et à un objectif de rentabilité à moyen terme nettement plus ambitieux, nous pensons que la croissance n'est pas terminée" indique le bureau d'analyse.

