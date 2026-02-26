Jefferies réitère son conseil sur Nordex après l'annonce des résultats
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 15:25
Jefferies estime que Nordex a publié des résultats trimestriels impressionnants, confirmant ainsi que l'entreprise entre dans une phase de croissance structurellement plus solide.
"Bien que le cours de l'action ait fortement progressé suite à ces publications et à un objectif de rentabilité à moyen terme nettement plus ambitieux, nous pensons que la croissance n'est pas terminée" indique le bureau d'analyse.
Valeurs associées
|40,620 EUR
|XETRA
|-1,22%
A lire aussi
-
Le géant britannique de la publicité WPP, rival du français Publicis, aux performances en déclin face à la montée de l'IA, a annoncé jeudi des centaines de millions de livres de coupes dans ses dépenses pour tenter de redresser la barre. Dévoilant son plan pour ... Lire la suite
-
Les États-Unis mettent fin à l'enquête sur 7,4 millions de véhicules Stellantis sans demander de rappel
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations de la NHTSA, pas de commentaire immédiat de Stellantis dans les ... Lire la suite
-
Après la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2026, Nvidia concentre toutes les attentions. À l'annonce des chiffres, le titre du groupe de Santa Clara a d'abord progressé de 3%, avant d'inverser la tendance pour afficher un recul de plus de 3% à ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, l'accueil mitigé des investisseurs pour les résultats et les perspectives de Nvidia pesant sur le Nasdaq, dans un contexte délicat pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA). Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer