Jefferies réitère son conseil sur Endesa après des résultats supérieurs aux prévisions
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 10:47
Le groupe a publié ses résultats pour l'exercice 2025, avec un EBITDA de 5,7 milliards d'euros, supérieur de 2 % au consensus, et un résultat net de 2,2 milliards d'euros, supérieur de 4 % aux prévisions.
Endesa a publié ses prévisions, avec un bénéfice net pour l'exercice 2028 fixé à 2,55 milliards d'euros en moyenne, soit une hausse de 22 % par rapport au consensus.
"Comme pour Enel, la principale différence par rapport aux prévisions antérieures provient d'une augmentation des investissements, le total des dépenses d'investissement nettes ayant augmenté de 1,0 milliard d'euros pour atteindre 9,6 milliards d'euros, soit 14 % de plus que le consensus VA" indique Jefferies.
L'analyste estime que dans la composition des dépenses d'investissement, la principale surprise est l'augmentation d'environ 50 % des investissements dans le réseau par rapport au plan, qui atteignent 4,5 milliards d'euros.
