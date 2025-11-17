 Aller au contenu principal
Jefferies rehausse légèrement sa cible sur GTT
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 14:22

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur GTT avec un objectif de cours rehaussé de 2% à 210 euros, dans le sillage d'un EBITDA estimé pour 2025 remonté de 1%, vers le haut de la fourchette-cible relevée lors le point d'activité du 3e trimestre.

Le broker maintient ses EBITDA 2026/27 à 3/10% au-dessus des consensus, 'soutenus par des propos sur l'accélération du carnet de commandes en 2026, avec 'près de 150' navires requis pour atteindre le niveau record de capacité GNL sanctionné cette année'.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
178,4000 EUR Euronext Paris +0,73%
