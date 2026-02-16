Jefferies réduit l'objectif de prix pour BlueScope, Morningstar maintient son opinion alors que l'opération SGH se profile à l'horizon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 février - ** Jefferies a réduit l'objectif de prix de BlueScope d'Australie BSL.AX à 35 dollars australiens après avoir revu à la baisse ses perspectives d'Ebit pour le deuxième semestre 26 et l'exercice 27 en raison de la faiblesse de l'environnement des produits sidérurgiques australiens (ASP), ajoutant que l'orientation à court terme du titre dépend de la prochaine décision de SGH SGH.AX après que BSL a rejeté son offre initiale

** Jefferies a déclaré que les perspectives de la société pour le deuxième semestre de l'année 26 étaient inférieures aux attentes, principalement en raison de la baisse des prix ASP

** Morningstar a maintenu son estimation de la juste valeur à 27 dollars australiens, soit 4,8 % en dessous de la dernière clôture, en supposant une probabilité de 50 % d'un accord autour de 30 dollars australiens, mais l'évaluation reviendrait à 24 dollars australiens en cas d'absence d'accord

** Morningstar a noté que les prévisions pour le second semestre étaient plus élevées que prévu, grâce à l'augmentation des marges et des volumes aux États-Unis

** Six analystes sur huit considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et deux comme "conservée", avec un objectif de prix médian de 30,75 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** En hausse de 21,7 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture