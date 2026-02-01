Jefferies réduit l'objectif de cours de PLS australienne, estimant sa pleine valeur ; Morningstar prévient que l'offre nouvelle plafonnera les prix du lithium

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er février - ** Jefferies réduit son objectif de cours pour le producteur de lithium PLS PLS.AX , déclarant que même si sa position à long terme reste constructive, il considère que l'action est pleinement valorisée aux niveaux actuels

** Jefferies réduit l'objectif de cours à 4 dollars australiens, contre 4,25 dollars australiens, tout en maintenant sa recommandation 'Hold'

** PLS conserve la capacité d'augmenter la production dans un contexte de hausse des prix, et si les gains opérationnels dans le cadre du modèle d'exploitation P850 sont encourageants, il n'est pas certain que le profil de coûts unitaires inférieurs puisse être maintenu à moyen terme - Jefferies

** Morningstar indique que PLS envisage un redémarrage potentiel de son usine de Ngungaju, et une annonce similaire de la part de son homologue MinRes MIN.AX , ce qui suggère que les prix du lithium s'approchent des niveaux d'incitation pour une offre à coût plus élevé ** Cependant, Morningstar signale qu'une offre supplémentaire pourrait plafonner les prix du lithium à moyen terme avec le redémarrage de Ngungaju ** Vendredi, le mineur a affiché un chiffre d'affaires de 373 millions de dollars australiens pour le T2 (259,27 millions de dollars), en hausse par rapport aux 216 millions de dollars australiens de l'année précédente

** L'action a augmenté de 1,7 % depuis le début de l'année à la dernière clôture

(1 $ = 1,4386 dollar australien)