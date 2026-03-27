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Jefferies prudent sur l'action GN Store Nord
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 17:00

A un peu plus d'un mois de la publication des résultats du premier trimestre, Jefferies a fait le point sur la situation de GN Store Nord. Le géant danois de l'audio devrait faire face à de nombreuses incertitudes. Malgré une valorisation boursière historiquement basse, le groupe doit naviguer entre des marchés finaux apathiques et des tensions tarifaires qui pèsent sur ses marges.

Au niveau des segments, l'activité Hearing (audition) devrait, une fois de plus, sauver la mise selon Jefferies. La prévision de croissance organique est de 6,9% selon le consensus. La société profite d'une base de comparaison favorable aux Etats-Unis et d'une dynamique porteuse sur le marché français.

Les analystes de la banque d'investissement américaine s'inquiètent plus pour les divisions Enterprise et Gaming. Ils relèvent que les perspectives annuelles d'une croissance organique comprises entre 0 et 6% pour Enterprise ont été fixées avant l'intensification du conflit au Moyen-Orient. Si l'exposition directe de la société à cette zone (environ 3% des ventes) est marginale, Jefferies estime que les effets indirects sur les budgets informatiques mondiaux et la hausse des coûts de l'énergie pourraient peser sur la demande. Autre perspective peu encourageante : la taxe douanière de 15% sur les produits importés aux Etats-Unis. Pour l'activité Gaming, la faiblesse du moral des ménages, associée à un calendrier de lancements de produits concentré sur la fin d'année, fait peser un risque de déception sur le consensus, actuellement à 3,2% de croissance.

Jefferies confirme sa recommandation à conserver sur le titre, avec une cible de cours de 111 couronnes danoises, soit un potentiel de hausse d'environ 18%.

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