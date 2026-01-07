Jefferies place Avio (Italie) à "acheter" en raison de son expansion sur le marché américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 janvier - ** Jefferies initie la couverture de la aérospatiale italienne Avio AVI.MI à "acheter" avec un PT de 39,5 euros sur son expansion sur le marché américain de la propulsion de missiles ** Le courtier indique qu'Avio "se diversifie rapidement pour faire face à la pénurie d'approvisionnement en moteurs à propergol solide (SRM) ", en s'étendant à partir de sa base européenne avec des investissements récents pour une installation SRM en Virginie et des partenariats avec Lockheed Martin LMT.N et RTX RTX.N . ** Le marché américain de la propulsion de missiles étant 10 fois plus important que le marché européen, Jefferies estime que ** Il ajoute que les récents lancements réussis de Vega C et d'Ariane 6 , ainsi que l'augmentation du financement de l'Agence spatiale européenne pour 2026-2028, signalent une reprise par rapport à la baisse des marges depuis 2018 ** Cependant, le courtier voit une dynamique limitée des bénéfices à court terme compte tenu de l'investissement élevé actuel, estimant l'Ebitda à 34-35 millions d'euros (39,76-40,93 millions de dollars) sur 2025-27, mais il note également une forte augmentation du carnet de commandes qui stimule la croissance à long terme et soutient la valorisation
** Sur les analystes qui couvrent Avio, tous considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy" - Données LSEG
(1 $ = 0,8551 euros)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer