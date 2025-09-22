 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jefferies passe à l'achat sur le titre Ahold Delhaize
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 15:42

Jefferies a annoncé lundi avoir relevé son conseil sur le titre Ahold Delhaize de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 39,5 à 42 euros.

Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier fait remarquer que trois facteurs ont récemment pesé sur le cours de Bourse du groupe de supermarchés très implanté aux Etats-Unis, à savoir la chute du dollar, la féroce concurrence que se livrent les acteurs du secteur en termes de livres et les ambitions affichées par Amazon dans l'alimentaire.

'Nous pensons que ces inquiétudes sont exagérées', réagit l'analyste, qui estime que 'la dévalorisation substantielle du titre qui reflète désormais un rendement du flux de trésorerie libre de 7,8% ignore la solidité actuelle de l'activité et la possibilité que le groupe se lance dans des opérations de consolidation afin de répondre à l'évolution du secteur'.

A ce titre, Jefferies estime que Kroger semble être aujourd'hui le partenaire le plus logique en vue d'un éventuel rapprochement.

Valeurs associées

KON AH DEL
33,7900 EUR Euronext Amsterdam +0,03%
