Le Smic augmente de 2,4% pour suivre l'inflation

Environ 35 euros net de plus par mois pour un salarié payé au Smic: le salaire minimum augmente lundi de 2,41%, pour suivre l'inflation repartie à la hausse en raison de la guerre au Moyen-Orient ( AFP / DENIS CHARLET )

Environ 35 euros net de plus par mois pour un salarié payé au Smic: le salaire minimum augmente lundi de 2,41%, pour suivre l'inflation repartie à la hausse en raison de la guerre au Moyen-Orient, une augmentation qui n'est pas assortie d'un coup de pouce du gouvernement.

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a annoncé le 13 mai cette augmentation automatique, effective au 1er juin.

Elle fait passer le Smic horaire brut de 12,02 à 12,31 euros, le Smic mensuel brut de 1.823,03 à 1.867,02 euros. En salaire mensuel net, le Smic atteint 1.477,93 euros, une hausse d'un peu moins de 35 euros par rapport à sa dernière revalorisation, intervenue au 1er janvier 2026.

"Trente-cinq euros, avec le pouvoir d'achat qu'on a, ce n'est pas assez", estime Fatima, occupée à préparer une crêpe derrière le comptoir d'une boutique dans le métro parisien.

"Ça ne fait même pas un chariot (de supermarché, ndlr). On compte les articles, on vérifie les prix, on essaye de prendre les moins chers même si ce sont des produits anti-gaspi ou périmés, on essaye de s'ajuster tout le temps mais ce n'est vraiment pas évident" de boucler son budget avec un Smic, témoigne cette femme de 25 ans.

Revalorisé chaque 1er janvier en fonction, notamment, de l'inflation hors tabac constatée pour les 20% de ménages les plus pauvres, le Smic est également augmenté automatiquement en cours d'année si l'inflation dépasse 2%.

Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 2,2% en avril. Une inflation qui s'explique principalement par la forte hausse des prix de l'énergie qui ont gonflé de 14,3% sur un an, dans le contexte de guerre au Moyen-Orient.

Le ministre français du Travail, Jean-Pierre Farandou, quitte le palais de l'Elysée à Paris, le 27 mai 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Au-delà des augmentations mécaniques, le gouvernement peut donner un coup de pouce au Smic mais cela n'a pas été le cas depuis juillet 2012, après l'arrivée de François Hollande à l'Élysée.

Jean-Pierre Farandou a qualifié l'augmentation du 1er juin de "bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français" payés au salaire minimum.

Mais pour la CGT, cette augmentation, "ce n'est pas du plus, c'est juste le maintien du niveau de vie pour les salariés au Smic". Le syndicat estime qu'elle "ne répond en rien à l'ampleur de la crise sociale".

La numéro un de la CFDT Marylise Léon a appelé à "rouvrir des négociations salariales" dans les entreprises et la fonction publique, notamment dans les nombreuses branches (70% de celles suivies par le ministère du Travail) dont les minima démarrent sous le niveau du Smic.