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Le ministre algérien de l'Intérieur reçu ce lundi à Paris par Nuñez
information fournie par AFP 01/06/2026 à 05:44

Le ministre algérien de l'Intérieur Saïd Sayoud participe à une rencontre avec son homologue français Laurent Nuñez, à Alger, le 16 février 2026 ( AFP / STRINGER )

Le ministre algérien de l'Intérieur Saïd Sayoud participe à une rencontre avec son homologue français Laurent Nuñez, à Alger, le 16 février 2026 ( AFP / STRINGER )

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez reçoit ce lundi son homologue algérien Saïd Sayoud pour une "visite de travail", qui pourrait constituer une nouvelle étape du réchauffement entre l'Algérie et la France.

Cette visite, annoncée mi-mai par le ministre de l'Intérieur français, s'inscrit "dans la continuité de son déplacement les 16 et 17 février dernier à Alger", a commenté dimanche son entourage en annonçant la venue de M. Sayoud.

On rappelle de même source le souhait du président Emmanuel Macron de "restaurer avec l'Algérie un dialogue efficace, respectueux de l'intérêt national de chacun".

Le ministre algérien de l'Intérieur sera accueilli dès son arrivée, à la mi-journée, à l'aéroport de Roissy par Laurent Nuñez.

Les deux hommes se retrouveront à 15H00 place Beauvau pour un entretien en tête-à-tête avant plusieurs réunions de travail entre la délégation algérienne et les directeurs et représentants du ministère de l'Intérieur.

Un dîner clôturera cette journée.

Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, quitte le palais de l'Elysée, à Paris, le 27 mai 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, quitte le palais de l'Elysée, à Paris, le 27 mai 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les thématiques au menu sont la sécurité et la lutte contre la criminalité organisée ainsi que les questions migratoires et de sécurité civile.

Après des mois de tensions entre les deux pays, la visite mi-février à Alger de Laurent Nuñez avait amorcé une détente des relations entre Paris et son ancienne colonie, indépendante depuis 1962.

La crise avait été déclenchée à l'été 2024 par le soutien apporté par Paris à un plan d'autonomie "sous souveraineté marocaine" pour le territoire disputé du Sahara occidental. L'Algérie avait immédiatement rappelé son ambassadeur en France.

Les tensions avaient ensuite été aggravées avec l'arrestation en novembre 2024 de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié par le président Abdelmadjid Tebboune en novembre 2025.

Autre étape dans le rapprochement entre la France et l'Algérie, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est rendu mi-mai à Alger pour tenter de "rétablir les relations judiciaires" entre les deux pays et évoquer notamment le cas du journaliste Christophe Gleizes, incarcéré en Algérie.

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