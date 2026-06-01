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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 06:35

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG.AS - Le conseil d'administration d'UMG a rejeté vendredi l'offre de fusion du fonds Pershing Square présentée le mois dernier.

* Aucun résultat d'entreprise majeure attendu dans la journée.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4260W5

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

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PERSH SQUA HLD
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19,500 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
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