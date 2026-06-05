Jefferies passe à l'achat sur CMC Markets, le titre grimpe

(Zonebourse.com) - CMC Markets bondit de 7% vers 460 pence à Londres, soutenu par les propos de Jefferies, qui change de ton sur le courtier britannique en relevant sa recommandation de "conserver" à "achat" et en portant son objectif de cours de 275 à 500 pence.
Le broker s'attend à ce que la société de trading financier et d'investissement en ligne atteigne le haut de sa fourchette d'objectif de NOI ( net operating income ), tout en maintenant ses coûts sous contrôle, alors qu'il se montrait plus réservé par le passé.
Jefferies précise que son nouvel objectif de cours équivaut à 12,1 fois son estimation de BPA pour l'exercice 2027, ce qui représente, selon lui, une légère décote par rapport au niveau auquel se négocient ses pairs.
"Avec une bonne visibilité sur le lancement de nouveaux partenariats et services générateurs de revenus, ainsi que la volatilité persistante des marchés, nous nous attendons à ce que CMC réalise un bon exercice 2027", ajoute-t-il.
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