 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jefferies mise sur l'activité robots humanoïdes de Schaffler
information fournie par AOF 13/07/2026 à 14:52

(Zonebourse.com) - Schaeffler est bien entouré ce lundi à Francfort ( 2,34%, à 8,545 euros). Le titre se dirige vers une troisième séance consécutive de hausse après une note positive de Jefferies.

La banque d'investissement américaine a organisé une visite de site la semaine dernière, avec en plus une réunion avec le directeur financier du groupe.

Les analystes se sont principalement penchés sur l'activité nouvelles technologies de la société allemande, qui est en outre spécialisée dans les équipements automobiles, et les roulements à billes pour les secteurs industriels.

Ils ont expliqué que "l'adoption industrielle des humanoïdes sera minimisée, et donc sous-estimée, en raison de considérations sociales, et nous sommes de plus en plus convaincus de l'opportunité unique qui s'offre à Schaeffler dans ce secteur".

Face aux craintes des investisseurs sur les menaces concurrentielles, notamment à la lumière de l'annonce de la coentreprise de SKF et Leaderdrive annoncée le 2 juillet dernier, Schaeffler a indiqué qu'il existe de nombreux fournisseurs capables de bien fabriquer un ou quelques composants, que lui était en train de bâtir un écosystème unique. Ce dernier comprend la fourniture de systèmes, intégrateur, utilisateur et fournisseur de solutions sur l'ensemble du cycle de vie.

Jefferies rappelle que cette capacité est unique, et est rendue possible par le fait de disposer d'un ensemble complet de compétences sous un même toit, issues à la fois de l'automobile et de l'industrie. Partant, l'intensité de la R&D ne devrait pas augmenter une fois que le marché des humanoïdes montera en puissance, et les capacités et les ressources pourront également être affectées à partir de secteurs en déclin tels que le PT&C (Groupe motopropulseur et Châssis).

La recommandation de la banque d'investissement américaine reste à acheter, et la cible de cours est à 10,45 euros.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

SCHAEFFLER
8,530 EUR XETRA +2,16%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/07/2026 à 14:52:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tour de France
    Le cyclisme face au défi des commotions cérébrales et de son diagnostic rapide
    information fournie par Reuters 13.07.2026 16:36 

    par Vincent Daheron Comme chaque année, plusieurs chutes ont émaillé la première semaine ‌du Tour de France, dont certaines ont rappelé la complexité de la gestion des commotions cérébrales dans un sport soumis à la pression constante du chronomètre. Parmi les ... Lire la suite

  • Les pompiers français luttent contre un incendie dans la forêt de Fontainebleau, près de Paris
    Le feu n'est pas fixé à Fontainebleau, 800 pompiers mobilisés
    information fournie par Reuters 13.07.2026 16:35 

    Le feu ‌qui fait rage dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) et ​qui a déjà parcouru quelque 5% du domaine, n'était pas fixé lundi en milieu d'après-midi, a déclaré le préfet ​du département, ajoutant que 800 pompiers étaient mobilisés pour combattre les ... Lire la suite

  • ( AFP / DENIS CHARLET )
    Les dirigeants de TPE plus optimistes, avant une rentrée chargée (étude)
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.07.2026 16:23 

    Les dirigeants de très petites entreprises (TPE) affichent un regain d'optimisme, avant une rentrée qui s'annonce chargée, notamment avec l'entrée en vigueur de la facturation électronique, selon une étude parue lundi. Selon ce 84ème baromètre Ifop-Fiducial, 54% ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street sur la défensive, minée par la tech
    information fournie par AFP 13.07.2026 16:20 

    La Bourse de New York est orientée à la baisse lundi, débutant une semaine chargée en données économiques et résultats d'entreprises, par un renouvellement des craintes sur la valorisation des valeurs technologiques. Vers 14H00 GMT, l'indice Nasdaq perdait 0,76% ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 348,21 +0,11%
2CRSI
29,28 -4,63%
Pétrole Brent
79,57 +4,84%
GENFIT
13,34 -2,91%
TOTALENERGIES
70,35 +2,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank