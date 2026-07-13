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Les dirigeants de TPE plus optimistes, avant une rentrée chargée (étude)
information fournie par Boursorama avec AFP 13/07/2026 à 16:23

( AFP / DENIS CHARLET )

( AFP / DENIS CHARLET )

Les dirigeants de très petites entreprises (TPE) affichent un regain d'optimisme, avant une rentrée qui s'annonce chargée, notamment avec l'entrée en vigueur de la facturation électronique, selon une étude parue lundi.

Selon ce 84ème baromètre Ifop-Fiducial, 54% des patrons se disent optimistes pour leur propre activité au deuxième trimestre 2026, soit une hausse de 14 points en trois mois, un score qui n'avait pas été observé depuis le deuxième trimestre 2024.

Et près des deux tiers (63%) se montrent confiants pour leur activité au second semestre.

Cette amélioration du moral des patrons d'entreprises de 0 à 19 salariés intervient dans un contexte d'accalmie apparente des difficultés financières : un tiers (33%) des dirigeants déclarent rencontrer des difficultés de trésorerie ou de financement, soit 13 points de moins qu'au premier trimestre, et le plus faible taux depuis le début de cet indicateur en 2023.

Le niveau des difficultés financière jugées importantes recule également, de neuf points, à 15%, l'un de ses plus bas niveaux.

Ces patrons restent cependant prudents. Pour la rentrée, la préservation de la trésorerie arrive largement en tête des préoccupations, citée par 45% des dirigeants. Vient ensuite la préparation aux nouvelles obligations administratives, fiscales ou réglementaires (42%), au premier rang desquelles figure la facturation électronique.

Au 1er septembre, toutes les entreprises devront pouvoir recevoir les factures de manière électronique, via une plateforme agréée par l'Etat.

Troisième priorité de rentrée, le développement ou la relance de l'activité commerciale (40%).

Les attentes envers le gouvernement changent peu : 61% des dirigeants (74% dans les entreprises de services aux particuliers) réclament avant tout une baisse des charges, taxes et impôts pesant sur les entreprises. La simplification des démarches administratives est citée par 35% des répondants.

La confiance envers l'action économique du gouvernement demeure faible : seuls 17% (+1 point) des patrons lui font confiance.

Beaucoup de ces patrons ne comptent pas décrocher pendant l'été : si 69% prévoient de prendre quelques jours de congé, ils ne seront que 36% à fermer leur entreprise.

En moyenne, selon l'étude, les patrons de TPE prennent 20,2 jours de congés par an, dont 10,9 jours pendant l'été.

L'enquête a été réalisée du 1er au 19 juin auprès de 1.003 dirigeants de TPE interrogés par téléphone.

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