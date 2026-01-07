Jefferies maintient son objectif sur Walmart
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 17:00
L'analyste estime que le groupe reste bien positionné malgré des vents contraires de court terme sur les comparables américains, liés au ralentissement de l'inflation alimentaire autour de 1% et à une visibilité encore limitée sur les effets des traitements GLP-1 (classe de médicaments initialement développés pour le diabète de type 2, et aujourd'hui largement utilisés pour la perte de poids). Selon Jefferies, ces facteurs pèsent davantage sur le chiffre d'affaires que sur la dynamique de résultats.
Le bureau d'études souligne que la baisse attendue des prix en pharmacie, liée à l'entrée en vigueur du "Maximum Fair Price", pourrait représenter un frein de 400-500 points de base à la croissance de l'activité santé, mais resterait absorbable au niveau du groupe grâce aux gains de volumes et de parts de marché.
La note indique que la confiance sur la croissance de l'EBIT à long terme demeure intacte, Jefferies mettant en avant la résilience du modèle, la discipline sur les prix et le potentiel des revenus alternatifs comme la publicité et les services logistiques, jugés capables de soutenir une croissance de l'EBIT supérieure à celle des ventes.
