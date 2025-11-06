Jefferies maintient son conseil sur Unilever après les résultats du 3ème trimestre
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 15:36
L'analyste spuligne dans son étude que les volumes affichent une hausse de 1,5 % depuis le début de l'année, mais le quatrième trimestre devrait s'améliorer grâce à la dynamique fiscale en Inde.
Il estime qu'un volume/mix soutenu d'environ 2,5 % semble ambitieux, compte tenu des marges opérationnelles déterminées et des engagements fermes en matière de BPA.
Selon Jefferies, le recul de 5,5 % des volumes en Amérique latine depuis le début de l'année témoigne de la sensibilité des consommateurs aux prix.
'L'Amérique du Nord continue de porter le groupe, avec des volumes en hausse de 4,3 % depuis le début de l'année, mais les données indiquent un ralentissement' rajoute le bureau d'analyse.
Valeurs associées
|4 586,000 GBX
|LSE
|-1,38%
