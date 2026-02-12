 Aller au contenu principal
Jefferies maintient son conseil sur Unibail-Rodamco
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 10:44

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 110 E après la publication des résultats 2025.
Jefferies note que les résultats sont conformes aux prévisions en termes de BPA ajusté (9,58 EUR contre 9,57 EUR selon les estimations de Jefferies).

Le revenu locatif net s'est élevé à 2 247 millions d'euros, en baisse de 2,9 % en glissement annuel et en hausse de 3,1 % à périmètre constant (contre 2,4 % sur 9 mois, 3,6 % au premier semestre et 6,7 % pour l'exercice 2024).

Par division, le loyer a augmenté de 3,8 % à périmètre constant dans les centres commerciaux (contre 4,1 % au premier semestre 2025 et 5,8 % pour l'exercice 2024) et a baissé de 6,2 % pour les centres de congrès et d'exposition.

Le résultat net récurrent est en baisse de -2,9 % à 1 372 millions d'euros. Le BPA ajusté est en baisse de -2,7 % à 9,58 EUR (contre 2,4 % à 9,85 EUR en 2024). Selon l'analyste, il est conforme à son estimation (9,57 EUR), et supérieur de 1 % aux estimations de consensus (9,48 EUR).

L'analyste souligne que les prévisions AREPS pour 2026 sont toutefois légèrement inférieures à ses estimations.

URW prévoit un AREPS compris entre 9,15 EUR et 9,30 EUR, alors qu'elle avait annoncé lors de sa réunion CMD en mai dernier que l'AREPS 2026 devrait être d'au moins 9,15 EUR. Jefferies estime que ce chiffre est légèrement inférieur à son estimation de 9,31 EUR et à l'estimation consensuelle de 9,30 EUR.

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
98,8400 EUR Euronext Paris +2,00%
