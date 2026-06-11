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Jefferies maintient son conseil sur Securitas avant la journée investisseurs (CMD)
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 14:52

Securitas tiendra sa journée investisseurs (CMD) à Londres le 16 juin. Avant cette réunion, Jefferies confirme son conseil à sous-performance avec un objectif de cours de 130,00 SEK.

Jefferies anticipe que cet événement marquera un tournant stratégique, axé sur la croissance, une amélioration plus progressive des marges et une plus grande flexibilité dans l'allocation du capital.

Jefferies anticipe une attention particulière portée à la stratégie et aux opportunités d'accélération de la croissance chez Securitas, dont les performances ont été décevantes ces derniers temps, la faiblesse du premier trimestre 2026 ayant pesé sur le cours de l'action.

Si la croissance organique du premier trimestre 2026 est restée stable (2 % après ajustement pour les SCIS), l'entreprise prévoit un redressement tout au long de l'année 2026, souligne Jefferies.

Selon l'analyste, Securitas devrait bénéficier d'un contexte de menaces en constante évolution et d'une incertitude géopolitique accrue, ce qui stimule la demande de partenaires de sécurité fiables et de haute qualité.

La direction identifie notamment les centres de données, l'industrie pharmaceutique et le secteur de la défense comme des segments à forte croissance.

Securitas se positionne comme un partenaire de sécurité axé sur le renseignement plutôt que comme un simple prestataire de services de gardiennage, indique le bureau d'étude.

Jefferies anticipe également une confiance accrue dans la capacité du groupe à maîtriser l'équilibre prix/salaires, malgré l'incertitude croissante.

Jefferies estime d'autre part que l'acquisition de Stanley en 2022 devait accélérer la transformation vers un fournisseur de solutions technologiques.

L'analyste anticipe que la direction devra remédier aux problèmes de sous-performance dans ce domaine et mettre en place une stratégie de croissance organique et d'acquisitions technologiques pour atteindre l'objectif de 8 à 10 %.

L'objectif d'une marge d'EBITA de 8 % ayant été atteint au second semestre 2025, Jefferies pense également que le marché attend une feuille de route pour atteindre l'ambition à long terme de l'entreprise, supérieure à 10 %.

Selon Jefferies, les investisseurs s'intéresseront aux détails de la stratégie employée pour atteindre ce niveau, probablement grâce à une part plus importante des activités Technologies et Solutions.

À l'avenir, l'analyste anticipe aussi une plus grande flexibilité au niveau du bilan et s'attend à ce que la direction aborde la possibilité de nouvelles acquisitions par rapport aux rachats d'actions.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 11/06/2026 à 14:52:00.

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