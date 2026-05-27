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Jefferies maintient son conseil sur Kone après un entretien avec le directeur financier
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 16:39

Jefferies maintient son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 59 E après une conférence téléphonique avec le directeur financier Ilkka Hara.

Ilkka Hara a présenté l'opération TKE comme une véritable fusion qui devrait générer 700 millions d'euros de synergies.

Jefferies estime que les autorités de la concurrence exigeront des mesures correctives, mais l'objectif de synergies reste fixé à 700 millions d'euros, avec un potentiel de hausse.

Selon l'analyste, l'opération devrait durer entre 12 et 18 mois après le dépôt de la demande, ce qui implique une finalisation au plus tôt au deuxième trimestre de l'année prochaine.

Jefferies indique que les cessions pourraient concerner des actifs groupés (par exemple, des usines avec des réseaux de services) afin de préserver la compétitivité de l'entreprise. Kone explore déjà des pistes d'acheteurs potentiels.

"En termes de rentabilité, l'activité pro forma combinerait une marge de base d'environ 13,5 % avec une amélioration d'environ 350 points de base grâce aux synergies, créant ainsi un acteur mondial plus compétitif avec une présence géographique équilibrée" souligne le bureau d'analyse.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 16:39:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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