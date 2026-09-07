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Jefferies maintient son conseil sur GTT après une réunion avec la direction
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 15:37
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Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre et fixe son objectif de cours à 235 EUR après avoir organisé une réunion avec le DG François Michel, le directeur financier Thierry Hochoa et la responsable des relations investisseurs et de la RSE, Clémence Granveau.

Dans le cadre de cette réunion, Jefferies note que la direction a réaffirmé la solidité des fondamentaux du marché du GNL soutenant la demande de méthaniers (LNGC), tout en adoptant une approche prudente pour l'objectif à 10 ans concernant les décisions finales d'investissement (DFI) dans le secteur du GNL.

Les questions ont porté sur les contraintes de capacité des chantiers navals, l'ampleur des opportunités liées à l'élargissement de l'offre de services et le potentiel de croissance dans le domaine des réservoirs terrestres.

Jefferies indique dans son étude que la direction anticipe toujours une forte demande de méthaniers ; le rythme des commandes est conforme aux attentes et aucun signe de ralentissement lié au conflit au Moyen-Orient n'est observé.

Bien que le calendrier exact soit difficile à prévoir, environ 250 navires devront être commandés au cours des 2 ou 3 prochaines années pour transporter les volumes à venir.

L'objectif relevé de 550 commandes de méthaniers sur 10 ans repose sur l'hypothèse d'au moins 75 Mt/an de futures DFI, une estimation jugée prudente par la direction compte tenu d'une moyenne de 20 à 25 Mt/an validée chaque année au cours des 25 dernières années.

Selon Jefferies, la direction ne prévoit pas de goulot d'étranglement concernant les capacités futures des chantiers navals : les capacités des chantiers coréens, spécialisés dans la construction de méthaniers, sont jugées suffisantes, et les chantiers chinois devraient poursuivre leur progression grâce au développement de nouvelles capacités.

De nouvelles capacités sont attendues au Japon, qui s'efforce de relancer son industrie de construction navale, ainsi qu'en Inde à plus long terme, souligne l'analyste.

Jefferies indique également que la direction entrevoit une opportunité majeure d'étendre l'offre de services de GTT dans le secteur du GNL : l'optimisation de la thermodynamique, du routage météorologique et de la gestion de la cargaison pourrait générer, pour les armateurs et affréteurs, des économies de plusieurs millions d'euros par navire et par an (via une offre combinée " Numérique et Services ").

Jefferies note enfin qu'à court terme, aucun processus de fusion-acquisition n'est en cours et cette voie n'est pas prioritaire compte tenu des nombreuses opportunités de création de valeur organique ; GTT n'exclurait toutefois pas une opération de croissance externe si une opportunité de petite taille, hautement synergique et complémentaire à ses activités, venait à se présenter.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/09/2026 à 15:37:00.

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