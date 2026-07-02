Jefferies maintient son conseil sur Argan après les chiffres du premier semestre 2026

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 81 E après l'annonce des chiffres du premier semestre 2026.

Argan a annoncé un revenu locatif de 109,7 millions d'euros au premier semestre 2026 ( 4 %, contre 5 % au deuxième trimestre) et a légèrement relevé ses prévisions pour l'exercice 2026 (? 221 millions d'euros).

Jefferies estime que bien que le portefeuille de projets en développement reste conforme aux attentes et génère de la valeur, une nouvelle pression potentielle sur la valeur des actifs et un contexte locatif moins favorable incitent à la prudence.

Selon l'analyste, la valorisation demeure attractive et il anticipe une amélioration du cours de l'action, le principal obstacle au refinancement étant désormais levé.

"Les revenus locatifs d'Argan au premier semestre 2026 sont en hausse de 4 % sur un an (contre 3 % au premier trimestre et 5 % au deuxième trimestre), reflétant : (i) l'impact des investissements de 2025 et 2026 (55 millions d'euros en 2025 avec un rendement de 7,2 %) ; et (ii) une indexation des loyers plus faible, comme prévu ( 0,6 % contre 3,45 % pour l'exercice 2024)" indique le bureau d'analyse.

L'analyste note qu'Argan a retrouvé un taux d'occupation de 100 % (contre 7 % pour le marché, selon CBRE au premier trimestre 2026) après la location de 32 000 m² à JS Logistics au Coudray-Montceaux (Grand Paris).

Jefferies souligne également que les prévisions de revenus locatifs pour 2026 ont été légèrement revues à la hausse, à au moins 221 millions d'euros ( 1 million d'euros), ce qui correspond parfaitement à ses estimations.

"Le plan d'investissement de 160 millions d'euros pour 2026 est maintenu et devrait être relutif (taux de rendement annuel > 6 %). 140 millions d'euros ont déjà été investis dans six projets, auxquels s'ajoutent 120 millions d'euros d'acquisitions. Aucune cession n'a été réalisée en 2025 et aucune n'est prévue pour 2026" rajoute le bureau d'analyse.