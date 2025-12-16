Jefferies lance la couverture des sociétés d'informatique quantique, optimiste sur D-Wave et IonQ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions des sociétés d'informatique quantique D-Wave Quantum QBTS.N , IonQ IONQ.N sont en légère hausse, et Rigetti RGTI.O en légère baisse sur le marché préliminaire

** Jefferies initie la couverture de QBTS et IONQ avec des recommandations d'achat et des objectifs de cours de 45 $ et 100 $, respectivement, et de RGTI avec une recommandation neutre et un objectif de cours de 30 $

** La société de courtage indique que QBTS est soutenue par la croissance de l'écosystème, une feuille de route à deux volets, une plateforme complète et une forte rétention des charges de travail d'entreprise

** Pour IONQ, la maison de courtage indique que la société bénéficie de la croissance de l'écosystème, des avantages de la technologie des ions piégés, d'une feuille de route tolérante aux pannes, d'une expansion dans les réseaux et la détection, et de partenariats solides avec les gouvernements et les entreprises

** RGTI a des perspectives équilibrées – les vents porteurs de l'industrie et l'évolutivité des chiplets face aux défis d'exécution, à la pression concurrentielle et à la forte dépendance aux revenus du gouvernement, selon Jefferies

** À la dernière clôture, QBTS, IONQ et RGTI ont augmenté de près de 183 %, 10,3 % et 54,2 %, respectivement, depuis le début de l'année